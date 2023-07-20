أعلن رغبته باللعب في برشلونة.. أتلتيكو يوافق على رحيل فيليكس بشرط وحيد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد، رغبته في ارتداء قميص برشلونة، خلال الموسم الجديد.

وقال فيليكس في تصريحات نشرها الصحفي الموثوق الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "تويتر": "لطالما كان برشلونة خياري الأول، وحلمي منذ أن كنت طفلًا".

وانضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قادماً من بنفيكا عام 2018، لكنه لم يتأقلم تحت قيادة المدرب دييغو سيميوني.

ولن يكون رحيل فيليكس سهلاً، كونه أغلى صفقة في تاريخ أتلتيكو مدريد، كما أن برشلونة يعاني أيضاً من أزمة اقتصادية.

وفي نفس الشأن، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن هناك غضب داخل نادي أتلتيكو مدريد من تصريحات جواو فيليكس، بشأن رغبته في الانتقال إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة، أن هذه التصريحات أشعلت غضب مسؤولي أتلتيكو مدريد، وكذلك جماهير النادي، التي طالبت ببيعه إلى أي فريق عدا برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد لا يمانع بيع جواو فيليكس إلى برشلونة لكن بشرط، الحصول على عرض مالي جيد، أو إجراء صفقة تبادلية ينتقل على إثرها لأتلتيكو، واحد من الثنائي أنسو فاتي أو فيران توريس.

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