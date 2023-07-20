بعد اهتمام ليفربول.. تشواميني يحسم مصيره مع ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد، موقفه من العرض المقدم له من نادي ليفربول، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشواميني رفض عرض ليفربول، وقرر الاستمرار مع ريال مدريد.

وقام تشواميني بالتأكيد على ما جاء في الصحيفة، بعدما وضع علامة إعجاب على إحدى المنشورات عبر منصة "إنستغرام"، التي تؤكد بقائه مع ريال مدريد.

وكان ليفربول يرغب في ضم تشواميني حتى قبل انضمامه إلى ريال مدريد عندما كان يلعب مع موناكو الفرنسي، الصيف الماضي 2022.

وشارك تشواميني مع ريال مدريد في 50 مباراة بجميع المسابقات، صنع خلالها 4 أهداف، لكنه لم يسجل أي هدف، وتوج مع الميرنغي بكأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

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