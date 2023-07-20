بايرن ميونخ يستقر على ضحية هاري كين.. وبرشلونة يزاحم البافاري في الصفقة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أبدى بايرن ميونخ انفتاحه على بيع لاعبه جوشوا كيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب صحيفة "Kicker" الرياضية الألمانية.

وأكدت الصحيفة أن هذا القرار جاء من بايرن ميونخ بهدف تمويل صفقة التعاقد مع هاري كين نجم نادي توتنهام، مشيرة إلى أن مدرب البافاري توماس توخيل يهدف أيضاً لعملية إحلال وتجديد داخل صفوف الفريق الألماني.

ويعتبر برشلونة أبرز الأندية المهتمة بضم جوشوا كيميتش، ويأتي بعده مانشستر سيتي وليفربول، علماً بأن اللاعب الألماني يتبقى في عقده موسمين مع بايرن ميونخ.

وفي نفس الوقت، أكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن فرص ليفربول في التعاقد مع جوشوا كيميتش أصبحت أقوى، وسيحل وقتها اللاعب الألماني بديلاً لفابينيو تافاريس في صفوف الريدز، بعدما بات الأخير قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

ويلعب جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ منذ عام 2015، حيث انتقل حينها إلى البافاري قادماً من نادي شتوتغارت مقابل 8.5 ملايين يورو.

ولعب جوشوا كيميتش مع بايرن ميونخ 347 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 94 هدفاً.

وفي نفس الوقت، كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية مفاجئة كبيرة، بعدما أكدت أن برشلونة يهتم بضم هاري كين، في الصيف المقبل 2024.

وأكدت الصحيفة، أن البرسا يحاول إقناع كين بعدم الرحيل إلى بايرن ميونخ، وكذلك عدم تجديد عقده مع توتنهام الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد، من أجل التوقيع مع البرسا في الصيف المقبل مجاناً، ليبدأ برشلونة تحديه مع البافاري على الظفر بصفقة كين.

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