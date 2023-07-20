قبل بداية الموسم.. أرتيتا: الفوز بالدوري الإنجليزي سيكون صعباً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي سيكون صعباً، والمنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال أرتيتا في تصريحات لصحيفة "مترو" الإنجليزية: "ستكون المنافسة أكثر صعوبة في الموسم المقبل، الدوري الإنجليزي سيذهب إلى مستوى مختلف".

وأضاف: "سنلعب في دوري أبطال أوروبا، لهذا السبب نحتاج إلى فريق مختلف عما كان لدينا العام الماضي، ما فعلناه في انتقالات الصيف مرتبط بذلك، الآن لدينا المزيد من الجودة".

وواصل: "نحن بحاجة إلى العمل أكثر من العام الماضي، ما نحاول القيام به أن يكون لدينا فريق له هوية واضحة، يلعب كل يوم بشكل أفضل، ويستحق الفوز بالمباريات بشكل مريح أكثر".

وكان أرسنال قريباً من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكن الجانرز خسروا اللقب في الأسابيع الأخيرة من البريميرليغ، لصالح مانشستر سيتي بفارق 5 نقاط للأخير.

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