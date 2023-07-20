إيسكو: برشلونة فاوضني.. وريال مدريد أغلى عندي من ذهب العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق إيسكو لاعب ريال مدريد السابق، على اهتمام برشلونة بضمه في وقت سابق.

وقال إيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "رئيس برشلونة آنذاك جوسيب بارتوميو، تواصل معي من أجل استطلاع رأيي حول الانتقال إلى البرسا، وكلنا نعلم الرواتب وما كان يدفعه بتلك الفترة، لكن ريال مدريد كان فريق أحلامي الذي حققت فيه كل ما حلمت به".

وتابع: " لم أكن لأخرج من مدريد مقابل ذهب العالم كله، بالإضافة لهذا فإن المدينة رائعة، المتعة التي عشتها في مدريد كنت أعلم بأنني لن أتمكن من عيشها في أي مكان آخر".

وكان إيسكو انتقل إلى إشبيلية صيف 2022، إلا أنه رحل بعد 5 أشهر فقط، ولا ينتمي اللاعب إلى أي ناد حالياً.

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