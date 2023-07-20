لتعويض رياض محرز.. مانشستر سيتي يستهدف ضم رافينيا

المصدر: البيان

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يرفض نادي برشلونة الإسباني التنازل عن رافينيا، جناحه الأيمن، لمانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا لموقع "فوتبول توادي" الإخباري.

وكان مانشستر سيتي قد وجّه أنظاره إلى رافينيا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويُعتبر الدولي البرازيلي البديل الأمثل لرياض محرز، والذي منحه مانشستر سيتي الضوء الأخضر للانتقال إلى أهلي جدة السعودي (الراقي).

ونوّهت صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى أن رافينيا يوافق المعايير التي يريدها جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الإنجليزي، من أجنحته، كما أن سعره يعد مناسبا.

ولكن يبدو بأن برشلونة سيفرض على مانشستر سيتي البحث في مكانٍ آخرٍ عن بديلٍ لمحرز، حيث يتخذ النادي الإسباني موقفا معارضا لرحيل صاحب القميص رقم 22.

ولفتت "سبورت" إلى رغبة رافينيا الشخصية أيضا في الاستمرار في "استاد كامب نو"، وهو الذي يمتد عقده حتى يونيو/حزيران من 2027.

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