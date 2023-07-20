بعد ارتباط اسمه بالسعودية وبرشلونة.. نيمار يكشف مستقبله مع باريس

المصدر: وكالات

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أكد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار رغبته في البقاء مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي وفي صفوف منتخب بلاده، بعد الشائعات التي تحدثت عن امكانية رحيله عن فريقه، وبعد الشك الذي اثاره عقب خروج البرازيل من ربع نهائي مونديال قطر على يد كرواتيا حول مصيره مع السيليساو.

وقال نيمار في مقابلة مع الصحافي الرياضي البرازيلي الشهير كاسيميرو ميغيل على شبكة "يوتيوب": "آمل في البقاء في باريس سان جرمان هذا الموسم، لدي عقده معه ولم يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق آخر".

وأضاف نيمار: "أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي، سأكون متواجداً هنا مع الحب أو من دونه".

وشهدت سوق الانتقالات الشتوية شائعات تناولت امكانية رحيل نيمار (31 عاما) عن باريس سان جرمان بسبب اصاباته المتكررة من جهة، و‘عادة بناء فريق العاصمة الفرنسية من جهة ثانية بإشراف المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي.

وغاب نيمار عن الملاعب منذ فبراير الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله وعاود التدريبات الفردية في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات الجماعية هذا الأسبوع.

وتحدث نيمار عن إصابته بقوله: "لقد كانت إصابة مزعجة، لم يكن الأمر مريحاً على الإطلاق/ كانت مراحل التعافي موجعة وصعبة جداً لكني أسعى إلى العودة بطريقة جيدة، بطبيعة الحال، فان تحقيق الانتصارات تبقى ضمن الأهداف لكني أريد اللعب بطريقة جيدة لأن ذلك أولوية بالنسبة لي".

وأكد نيمار من جهة أخري أنه سيواصل الدفاع عن ألوان منتخب البرازيل بعدما ألمح إلى إمكانية اعتزاله اللعب دولياً، عقب فشل فريقه في إحراز مونديال قطر 2022 والخسارة امام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وقال نيمار في هذا الصدد: "بعد كأس العالم، لم أكن اريد مواصلة المشوار ليس فقط بسبب ألم الخسارة، لكن من ـجل تحاشي معاناة عائلتي التي تحملت الكثير".

وأضاف، ضاحكاً: "الآن يتعين عليهم تحمل ذلك من جديد".

وأتم: "لقد فكرت بالأمر مليا لأني أريد التتويج بكأس العالم مع البرازيل التي لم يفز بها منذ عام 2002".

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