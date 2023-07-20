كأس العالم للسيدات.. نيوزيلندا تفوز على النرويج ودقيقة صمت على أرواح الضحايا

المصدر: وكالات

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افتتح المنتخب النيوزيلندي ونظيره النرويجي، بطل العالم سابقا، منافسات بطولة كأس العالم للسيدات اليوم الخميس في أوكلاند، بعد حفل افتتاح قصير ودقيقة صمت على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق من اليوم في المدينة.

وشهد الحفل القصير الذي أقيم بإستاد إدين بارك،الاحتفاء بالسكان الأصليين للدولتين المضيفتين أستراليا ونيوزيلندا في بؤرة الأحداث ، وقام المغنيان بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة "دو إيت أجين".

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني أن طاقما مكونا من أكثر من 240 فنانًا أسعد الحشد الذي حطم الأرقام القياسية بالاحتفال المبهج بالمرأة في الرياضة والمضيفين المشاركين لهذه البطولة التاريخية والمنتظرة بفارغ الصبر.

بدأ الحفل بمقطع فيديو أخذت فيه أستراليا ونيوزيلندا شكلهما الأسطوري. تُصوَّر فيه الجزيرة الشمالية الأخيرة تقليديًا على أنها سمكة راي عملاقة، يصطادها ديمي الإله الماوي من المحيط، في حين يقال إن المناظر الطبيعية الأسترالية تم إحيائها من خلال ثعبان قوس قزح الذي خصب الأرض أثناء تحركها.

تم بعد ذلك عُرض الجمال الطبيعي لكل أمة بكل روعتها قبل نداء الباو - أغنية ماوري تقليدية - من قبل ممثل القبيلة التي لها سلطة على الأرض التي يقع عليها ملعب إيدين بارك.

بعد ذلك، تحول التركيز من المضيفين المشاركين إلى 32 دولة متنافسة، مع "رقصة موحدة" يؤديها راقصون بأزياء فريدة تصور كل لون من ألوان الفرق، ثم قام بيني ومالرات بغناء الأغنية الرسمية للبطولة.

وتم تقديم كأس البطولة قبل أن يبدأ الفريقان أكبر بطولة كأس عالم للسيدات حتى الآن، والتي تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة بها من 24 منتخبا، في نسخة 2019 بفرنسا، إلى 32 منتخبا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره الإيرلندي في المباراة الثانية من اليوم الافتتاحي.

واستهل المنتخب النيوزيلندي مسيرته في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات بفوز ثمين 0/1 على نظيره النرويجي اليوم الخميس، وحقق المنتخب النيوزيلندي بهذا انتصاره الأول على الإطلاق في تاريخ مونديال السيدات بعدما فشل على مدار 15 مباراة في مشاركاته السابقة بالبطولة في تحقيق أي فوز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجلت هانا ويلكنسون هدف المباراة الوحيد للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 48.

وأهدر المنتخب النيوزيلندي فرصة تعزيز النتيجة أمام نظيره النرويجي، المتوج سابقا بلقب البطولة، حيث أضاعت ريا بيرسيفال ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 90 بعدما سددت الكرة في العارضة.

ويعد المنتخب الأمريكي، حامل اللقب في آخر نسختين والفائز باللقب أربع مرات، هو المرشح الأبرز لنيل اللقب، كما يعتبر المنتخب الألماني الفائز باللقب مرتين والمنتخب الإنجليزي الفائز ببطولة أوروبا الأخيرة أبرز المرشحين الآخرين.

وبدأت بطولة كأس العالم، التي تستمر حتى 20 آب/أغسطس، بعد أن حدثت واقعة إطلاق نار في وقت سابق من اليوم والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم المسلح المشتبه به، وإصابة خمسة أشخاص آخرين.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد الحادث أن المباراة الافتتاحية ستقام في موعدها، وقرر الوقوف دقيقة صمت قبل بداية اللقاء في إدين بارك.

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