ميركاتو صيف 2023.. رايس الأغلى والأندية الإنجليزية في الصدارة

المصدر: وام

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انتزع لاعب خط الوسط الإنجليزي الدولي ديكلان رايس صدارة قائمة أغلى صفقات اللاعبين في فترة الانتقالات الحالية، مع انتقاله من ويستهام إلى أرسنال، وعزز هيمنة الأندية الإنجليزية على القائمة في منتصف فترة الميركاتو الصيفي.

وانتقل لاعب خط الوسط المدافع رايس إلى أرسنال في صفقة بلغت قيمتها 116.6 مليون يورو، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والفرق.

وبهذا، أصبحت صفقة رايس "24 عاما" هي الأعلى في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث تقدمت على صفقة انتقال مواطنه جود بيلينجهام، الذي ترك بوروسيا دورتموند الألماني إلى خط وسط ريال مدريد الإسباني عقب انتهاء الموسم الماضي مقابل 103 مليون يورو.

وانضم رايس إلى تدريبات أرسنال أمس الاثنين للمرة الأولى استعدادا للموسم الجديد.

ولدى سؤاله عما ينتظره من لاعبه الجديد، قال الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق، في تصريحات نشرت على الموقع الإلكتروني للنادي: "قيادته، كما أنه يمتلك بالفعل الخبرة التي اكتسبها من مشاركاته في الدوري الإنجليزي. يمكنه نقل الفريق إلى أبعاد مختلفة".

وأضاف: "لديه الإمكانيات البدنية التي افتقدناها لبعض الوقت، ولهذا سيكون لاعبا مهما بالنسبة لنا.. أراه مثل منارة، ستضيئ الآخرين وتحسن مستواه. الطريقة التي يتحدث بها وطموحه وشغفه باللعبة هو ما نحتاجه بالضبط".

وتشهد قائمة أعلى الصفقات، التي أبرمت حتى الآن، هيمنة واضحة للأندية الإنجليزية، حيث تستحوذ أندية إنجلترا على 7 من المراكز الـ 10 الأولى، كما تمتد السيطرة للمراكز التالية لتستحوذ أندية إنجلترا على 13 من المراكز الـ 20 الأولى بالقائمة.

وأبرم أرسنال بمفرده 3 من الصفقات التي تأتي في المراكز الـ 20 الأولى في الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث تأتي صفقة انتقال المهاجم الألماني الدولي كاي هافيرتز من تشيلسي إلى أرسنال في المركز الثالث بالقائمة، وبقيمة بلغت 75 مليون يورو.

وجاءت صفقات انتقال المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزج الألماني إلى ليفربول "70 مليون يورو"، وماسون ماونت من تشيلسي إلى مانشستر يونايتد "64.2 مليون يورو"، والإيطالي ساندرو تونالي من ميلان إلى نيوكاسل "64 مليون يورو"، والفرنسي كريستوفر نكونكو من لايبزج إلى تشيلسي "60 مليون يورو"، في المراكز من الرابع إلى السابع على الترتيب.

واحتلت صفقة انتقال الأوروجوياني مانويل أوجارتي "22 عاما" من سبورتنج لشبونة البرتغالي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 60 مليون يورو، المركز الثامن، وتبعتها صفقة انتقال البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى الهلال السعودي مقابل 55 مليون يورو، فيما أكملت صفقة انتقال البرازيلي ماتيوس كونيا من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى وولفرهامبتون مقابل 50 مليون يورو، قائمة أعلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي حتى الآن.

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