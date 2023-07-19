بالصفقات الجديدة.. قائمة برشلونة الرسمية المسافرة إلى أمريكا
أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، قائمة فريقه المتجهة إلى الولايات المتحدة، لبدء الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد 2024/2023.
وشهدت قائمة برشلونة المتجهة إلى أمريكا تواجد الصفقات الجديدة، على رأسها إيلكاي غوندوغان، وإينيغو مارتينيز.
وجاءت القائمة كاملة، كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن، إجناسيو بينيا، أندير أسترالاغا
خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، جول كوندي، ماركوس ألونسو، سيرجي روبيرتو، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، إريك غارسيا، إينيغو مارتينيز، سيرجينو دست، ميكاييل فاي، كليمو لينجليه.
خط الوسط: غافي، فرينكي دي يونغ، فرانك كيسييه، بيدري، بابلو توري، إيلكاي غوندوغان، مارك كاسادو، أوريول روميو، أليكس فيلا، أليكس جاريدو.
خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينيا، فيران توريس، عثمان ديمبيلي، عبدالصمد الزلزولي، لامين يامال، فيرمين لوبيز.