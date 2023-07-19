استعاد لاعبه السابق.. برشلونة يعلن صفقته الصيفية الرابعة

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أعلن نادي برشلونة، تعاقده مع لاعبه السابق أوريول روميو، قادماً من جيرونا، لمدة 3 مواسم، ليصبح الصفقة الرابعة للبرسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وأعلن برشلونة عن ضم ميكائيل فاي، وإيلكاي غوندوغان، وإينيغو مارتينيز، وفيتور روكي، استعداداً للموسم الجديد.

وتضمنت صفقة انتقال روميو إلى برشلونة، إعارة بابلو توري إلى جيرونا حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك روميو مع جيرونا في 33 مباراة خلال الموسم المنقضي، أحرز خلالها هدفين.

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه بشكل قوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للاستمرار في المنافسة على الألقاب، الموسم المقبل.

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