في أول صدام بينهما.. الخليفي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى مبابي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، رسالة شديدة إلى لاعبي الفريق الفرنسي، على رأسهم النجم كيليان مبابي، وذلك خلال زيارته لتدريبات الفريق، في الساعات الماضية.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قال الخليفي في رسالته إلى لاعبي باريس: "لا يوجد أي لاعب أكبر من النادي"، وجاءت رسالة رجل الأعمال القطري على خلفية أزمته مع مبابي، بعدما أبلغ الأخير مسؤولي باريس بعدم رغبته في تفعيل البند الموجود في عقده بالتمديد لموسم آخر بعد نهاية الموسم المقبل 2024/2023.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن الخليفي خاطب لاعبي باريس لمدة 15 دقيقة تقريباً، للتأكيد على سياسة النادي المتمثلة في وضع الكيان فوق أي لاعب، في رسالة غير مباشرة لمبابي الذي يتمسك بالبقاء مع باريس في الموسم الجديد، ومن ثم الرحيل المجاني عقب نهاية عقده، على عكس رغبة النادي الفرنسي.

وجاءت كلمات الخليفي للاعبي باريس، كالتالي: "لا أحد فوق النادي بما في ذلك أنا، وأي شخص لا يريد اللعب أو يحترم النادي ولاعبيه فيجب ألا يكون هنا، لا توجد أعذار، النادي قام ببناء أفضل المرافق في العالم، ولا يفتقر إلى أي شيء، يجب أن نركز على الأداء، ومن ثم ستأتي النتائج، يمكننا تقديم كرة قدم رائعة، ويجب على اللاعبين رد الجميل للجماهير والنادي".

ورحب الخليفي بصفقات باريس الجديدة ميلان شكرينيار وماركو أسينسيو ومانويل أوجارت ولوكاس هيرنانديز ولي كانغ إن وشير ندور، متحدثاً باللغة الإنجليزية لكنه طالبهم بتعلم لغة البلد (الفرنسية)، على أن يتحدث معهم مستقبلاً باللغة الأم لفرنسا.

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