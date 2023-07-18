نتيجة خيالية.. بايرن ميونخ يفوز بـ 27 هدفاً في مباراة ودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق بايرن ميونخ فوزاً ساحقاً على فريق روتاش إيجرن بنتيجة 27/0، في مباراة ودية جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن استعدادات البافاري لانطلاق الموسم الجديد.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متفوقاً بنتيجة 0/18، وجاءت الأهداف عن طريق جمال موسيالا (5 أهداف)، وماتيس تيل (5 أهداف)، وسيرج غنابري (3 أهداف)، وهدف لكل من ألفونسو ديفيس، وكونراد لايمر، ودايوت أوباميكانو، وليروي ساني، ونصير مزراوي.

وفى الشوط الثاني أضاف بايرن ميونخ 9 أهداف أخرى، سجلها كل من مارسيل سابيتزر (5 أهداف)، ورافاييل غيريرو، وريان جرافينبيرش، وساديو ماني، وكينغسلي كومان.

يذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب الدوري الألماني خلال الموسم المنقضي، للمرة 11 على التوالي، بعد منافسة شرسة مع غريمه بوروسيا دورتموند، استمرت حتى المباراة الأخيرة من البوندسليغا.

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