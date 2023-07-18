حتى 2028.. مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد راشفورد رسمياً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد، تجديد عقد نجمه ماركوس راشفورد رسمياً، لمدة 4 مواسم، ليستمر الدولي الإنجليزي مع الشياطين الحمر حتى عام 2028.

وكان ماركوس راشفورد يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع مانشستر يونايتد، قبل أن يوقع النادي الإنجليزي مع اللاعب لمدة 4 مواسم أخرى بخلاف الموسم المقبل.

وأظهر ماركوس راشفورد تألقاً كبيراً مع مانشستر يونايتد تحت قيادة الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني، خلال الموسم المنقضي.

وشارك ماركوس راشفورد مع اليونايتد 56 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي، سجل خلالها 30 هدفاً، وصنع 11 هدفاً آخر.

وكانت صحيفة "ذا أثلتيك"، أكدت في وقت سابق توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع راشفورد، على التجديد، بعدما رفض اللاعب الإنجليزي كافة العروض التي قدمت له مؤخراً.

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