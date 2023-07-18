ارتفاع جنوني.. سعر تذاكر مباراة ميسي الأولى يوازي راتب عامين بأمريكا

المصدر: البيان

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تسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الجديد، في ارتفاع أسعار تذاكر مشاهدة مباراته الأولى في الدوري الأمريكي إلى حد الجنون.

ويظهر ميسي للمرة الأولى مع فريقه إنتر ميامي يوم 21 يوليو الجاري، في مواجهة فريق كروز آزول المكسيكي ببطولة كأس الدوريات.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن سعر تذكرة مباراة ميسي الأولى مع إنتر ميامي وصل إلى 110 آلاف دولار أمريكي، ما يمثل راتب عامين للمواطن الأمريكي.

وأجرت "سي إن إن" استطلاعاً اكتشفت خلاله أن هناك طلب كبير على شراء التذاكر من قبل الجماهير، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بجنون.

ويبلغ المعدل الطبيعي لتذاكر المباراة في أمريكا حوالي 487 دولار، وبسبب الإقبال الكبير على الشراء ارتفعت أسعار البيع بهذا الشكل.

ومنذ إعلان ميسي توقيعه مع إنتر ميامي، تملك الشغف والهوس باللاعب الشعب الأمريكي، وفقا لما نقلته الصحيفة الإنجليزية.

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