‎الديون والإيرادات.. أرقام السنة المالية لريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد، أرقام السنة المالية 2022/2023 بحساب تكاليف وأرباح الميرنغي، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عن الموسم قبل الماضي.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد بياناً رسمياً أعلن خلاله تفاصيل السنة المالية، التي كشفت عن قيمة الإيرادات حيث بلغت 843 مليون يورو، وتتفوق نسبة الزيادة عن إيرادات موسم 2022/2021 17%، وتجاوز حجم الإيرادات ما قبل جائحة كورونا.

وحقق ريال مدريد نمواً مرتفعاً عن موسم 2019/2018، الذي بلغت فيه إيرادات الريال 757 مليون يورو.

وكشف بيان ريال مدريد، حجم الديون حيث قدرت بـ 47 مليون يورو، بخلاف نسبة أسهم بقيمة 558 مليون يورو، أما الفائض جاءت قيمته 128 مليون يورو.

وكان ريال مدريد توج خلال الموسم المنقضي، بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا، بينما خسر الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.

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