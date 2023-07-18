ريال مدريد يعين أسطورته رئيساً فخرياً للنادي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد، تعيين أسطورة الميرنغي، خوسيه مارتينيز بيري رئيساً شرفياً للنادي، على غرار ما فعله مع بعض أساطيره السابقين خلال السنوات الماضية، وكان آخرهم الأسطورة باكو خينتو.

وفي بيان رسمي، أعلن ريال مدريد تعيين خوسيه مارتينيز بيري في قائمة الرؤساء الفخريين للنادي، وجاء في البيان: "يعلن نادي ريال مدريد أن مجلس الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز، وافق على اقتراح الجمعية العمومية للأعضاء بتعيين خوسيه مارتينيز بيري كرئيس فخري لنادي ريال مدريد".

وكان خوسيه مارتينيز بيري لعب لريال مدريد عام 1964 قادماً من غرناطة الإسباني، واستمر بين صفوف الميرنغي 16 عامًا.

وفاز خوسيه مارتينيز بيري رفقة ريال مدريد بـ 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لكأس ملك إسبانيا، ولقب واحد لدوري أبطال أوروبا.

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