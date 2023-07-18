بتصريحات رسمية.. بايرن ميونخ يعترف بمفاوضات هاري كين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اعترف مسؤولو نادي بايرن ميونخ، بمفاوضاتهم لضم هاري كين نجم نادي توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريستيان دريزين الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن البافاري لديه رغبة كبيرة في ضم هاري كين، مشيراً إلى أن الأمر ليس سراً، وأن ما قاله أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي صحيح.

وكان بايرن ميونخ أرسل عرضين لتوتنهام بهدف التعاقد مع هاري كين مقابل 70 مليون يورو بخلاف الإضافات ثم 80 مليون يورو بخلاف الإضافات كذلك، إلا أن النادي الإنجليزي رفضهما في ظل تمسكه بالحصول على 100 مليون يورو نظير بيع قائده ونجم الفريق الأول.

وخاض هاري كين مع توتنهام خلال الموسم المنقضي 38 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 30 هدفاً، وصنع 3 أهداف.

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