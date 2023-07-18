بعد رفضه للعروض الأخرى.. راشفورد يتفق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع نجمه ماركوس راشفورد، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد 2024/2023.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مبدئي مع راشفورد لتجديد عقده مع النادي الإنجليزي خلال الفترة الجارية، ليستمر بموجبه مع الشياطين الحمر فترة أطول.

وأكدت الصحيفة، أن العقد الجديد بين مانشستر يونايتد وماركوس راشفورد ستكون مدته 4 مواسم جديدة، بخلاف الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي، عن تجديد راشفورد مع مانشستر يونايتد في الأيام المقبلة، بعدما رفض اللاعب إنجليزي كافة العروض التي قدمت له مؤخراً.

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