هوغو لوريس يفضل عرض باريس عن الهلال السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرغب الهلال السعودي في التعاقد مع الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى نادي توتنهام الإنجليزي.

وبحسب بموقع "90min" الإنجليزي، فإن لوريس منفتح على الانتقال إلى باريس سان جيرمان، بعدما الأنباء التي ترددت حول رغبة لويس إنريكي مدرب الفريق الفرنسي الجديد، في الاستغناء عن خدمات حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما".

وقدم الهلال عرضاً للتعاقد مع هوغو لوريس الذي يفكر في الرحيل عن ناديه توتنهام بعد عدم سفره مع بعثة السبيرز للفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد، حيث يرى الدولي الفرنسي أنه في حاجة لخوض تحدي جديد، إلا أنه في نفس الوقت يفضل الاستمرار في أوروبا، وعدم اللعب في السعودية، على الأقل خلال الفترة الحالية.

وتهتم أندية أخرى بالتعاقد مع هوغو لوريس، هي بايرن ميونخ، وإنتر ميلان، الذي يخطط لتعويض رحيل أندريه أونانا، الذي حسم وجهته إلى مانشستر يونايتد.

ولعب هوغو لوريس مع توتنهام 447 مباراة بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 508 هدف، وحافظ على نظافة شباكه 151 مباراة، وشارك الموسم الماضي 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتلقت شباكه 39 هدفشاً، وحافظ على نظافة شباكه 7 مباريات.

يذكر أن لوريس توج بكأس العالم رفقة منتخب فرنسا عام 2018، وحصل على الوصافة رفقة الديوك في النسخة الأخيرة 2022.

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