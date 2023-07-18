بعد اهتمام أهلي جدة والنصر.. بايرن ميونخ يرفع سعر بيع ساديو ماني‬‎

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع نادي بايرن ميونخ، سعر الدولي السنغالي ساديو ماني، نظير بيعه خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما استقر النادي الألماني على رحيله لخروجه من حسابات المدرب توماس توخيل، نتيجة عدم تقديمه المستوى المطلوب في الموسم الماضي منذ حضوره من ليفربول.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" النسخة الألمانية، فإن ساديو ماني أصبح غير مرغوب فيه داخل قلعة بايرن ميونخ، بالرغم من رغبة اللاعب نفسه في البقاء لموسم جديد، بهدف إقناع مسؤولي النادي والجهاز الفني والجماهير بإمكانياته.

وأضافت الشبكة أن بايرن ميونخ رفع سعر بيع ماني من 20 مليون يورو إلى 32 مليون يورو بخلاف الإضافات، نظير رحيله نهائياً في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بسبب تنافس أكثر من ناد على ضمه، ويعد أبرز هذه الأندية الأهلي والنصر السعوديين.

وكان توماس توخيل اعترف برغبته في الاعتماد على كينغسلي كومان وسيرج غنابري في مركز الجناح الأيسر خلال الموسم الجديد، قائلاً: "سيكون الأمر معقداً للغاية بالنسبة لماني في الموسم المقبل، نحن صادقون للغاية مع بعضنا البعض وهو يعرف ذلك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز