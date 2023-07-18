محادثات متقدمة مع مارسيليا.. تشيلسي يصر على طرد أوباميانغ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعجل تشيلسي نظيره أولمبيك مارسيليا، لإنهاء صفقة انتقال لاعبه إميريك أوباميانغ إلى صفوف النادي الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن تشيلسي يسعى بكل قوة لرحيل أوباميانغ، في ظل قيام البلوز بغربلة الفريق بعد قدوم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأبدى نادي مارسيليا اهتمامه بالتعاقد مع أوباميانغ، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، ولكن هناك عقبة وحيدة تهدد انتقال أوباميانغ إلى الفريق الفرنسي، وهي راتب اللاعب الذي يبلغ 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما لم يتمكن النادي من إقناعه بتخفيض راتبه.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى اهتمام 3 أندية سعودية بالتعاقد مع أوباميانغ، وهي الاتفاق وأهلي جدة والشباب.

وسجل أوباميانغ 313 هدفاً خلال مسيرته الكروية في 237 مباراة، ومثل الدولي الغابوني العديد من الأندية، أبرزها ميلان وسانت إتيان وبوروسيا دورتموند وأرسنال وبرشلونة، وأخيراً تشيلسي.

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