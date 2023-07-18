القيادة تدفع فيرنانديز لرفض عروض السعودية

المصدر: البيان

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حسم برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، موقفه من العروض التي طرقت بابه من أندية الدوري السعودي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار الانتقالات، أن برونو فيرنانديز تلقى أكثر من عرضين سعوديين شهر يونيو الماضي، لكنه لم يكشف عن هويتهما.

ولم يفرّط فيرنانديز في المقابل المادي الضخم فقط بعد رفضه لهذه العروض، بل أنه فرط في فرصة اللعب مجدداً إلى جانب كريستيانو رونالدو، زميله السابق في مانشستر يونايتد وأسطورة المنتخب البرتغالي.

ونوّه رومانو في تغريدته عبر "تويتر" بأن فيرنانديز من المتوقع أن يصبح القائد المقبل لمانشستر يونايتد، ملحماً إلى أن دافع ارتداء شارة القيادة كان قد حفّز صاحب القميص رقم 8 على رفض العروض السعودية.

وفي حال توليه مهمة قائد مانشستر يونايتد، فإن فيرنانديز سيخلف هاري ماجواير، الذي خرج إلى حدٍ كبيرٍ من الحسابات الفنية للشياطين الحمر.

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