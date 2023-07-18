بينهم ميسي ومبابي وصلاح.. سبب غياب نجوم كرة القدم عن دعاية لعبة «EA SPORTS‫‬»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار غلاف لعبة "EA SPORTS FC 24" جدلاً كبيراً بين متابعي كرة القدم، بعدما غاب عنه بعض نجوم كرة القدم.

وبالرغم من احتواء الغلاف على 31 لاعباً، إلا إنه غاب عنه أسماء بارزة للغاية، على رأسها بطل العالم ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، الذي كان بطل غلاف "فيفا 23" مع الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي، وكريستيانو ورنالدو، ومحمد صلاح ورياض محرز.



وضم غلاف لعبة "EA SPORTS FC 24"، مجموعة من لاعبي الدوري الإنجليزي، والإسباني، والفرنسي، وبعض أساطير كرة القدم، وكذلك بعض اللاعبات السيدات.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سبب غياب بعض النجوم عن الغلاف، يعود إلى عدم التوصل لاتفاق تجاري حول حقوق الصور.

ومن جانبه، كشف مدير العلامة التجارية بشركة «EA SPORTS» جيمس سالمون، سبب غياب بعض النجوم عن المقطع الدعائي في "EA SPORTS FC 24" الإصدار الجديد من لعبة البلاي ستيشن، وقال سالمون في تصريحات خلال الحدث الترويجي للعبة الذي أقيم بمدينة أمستردام الهولندية: "جمعنا أكثر من 19 ألف لاعباً كانوا في الإصدارات السابقة، ويواصلون رحلتهم معنا في الإصدار الجديد، وبالطبع لم يكن متعمداً عدم ظهور لاعبين مثل رونالدو وصلاح في المقطع الدعائي".

وأضاف: "لدينا علاقة طويلة الأمد مع ليفربول، وأعلنا عن تمديد علاقتنا مع الدوري الإنجليزي، وبالطبع صلاح لاعب بارز في الريدز، وجزء من تجربة FC 24 بفضل هذه العلاقات".

وشهد الحدث الترويجي، حضور جماهيري وإعلامي كبير، وكذلك حضور بعض نجوم كرة القدم، يتقدمهم الدولي النرويجي آرلينغ هالاند.

وتعتبر هذه النسخة هي الأولى من اللعبة منذ انفصال الشراكة بين EA والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحلة بينهما استمرت ما يقرب من 30 عامًا، واستغلت الشركة حصولها على التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء البطولات والأندية واللاعبين.

نجوم غلاف لعبة "EA SPORTS FC 24"

مارتا (البرازيل)، ماركوس راشفورد (إنجلترا)، رودي فولر (ألمانيا)، بيليه (البرازيل)، زين الدين زيدان (فرنسا)، بوكايو ساكا (إنجلترا)، أندريا بيرلو (إيطاليا)، ميا هام (الولايات المتحدة)، يوهان كرويف (هولندا)، أليكس سكوت (إنجلترا)، رونالدينيو (البرازيل)، ألكسندرا بوب (ألمانيا)، ريكيلمي (الأرجنتين)، ديدييه دروغبا (كوت ديفوار)، لييسي سانتوس (كولومبيا)، جود بيلينغهام (إنجلترا)، ديفيد بيكهام (إنجلترا)، فينيسيوس جونيور (البرازيل)، إيرلينغ هالاند (النرويج)، سام كير (أستراليا)، ليا ويليامسون (إنجلترا)، ماركينيوس (البرازيل)، يوسف موكوكو (ألمانيا)، ألكسندر إيزاك (السويد)، سيلما باشا (فرنسا)، أليكسيا بوتياس (إسبانيا)، فيرجيل فان دايك (هولندا)، سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية)، ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، فيديريكو كييزا (إيطاليا)، إنزو فرنانديز (الأرجنتين).

Introducing #EASPORTSFC 24.

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