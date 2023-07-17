مبابي ينضم لتدريبات باريس سان جيرمان (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى تدريبات فريقه استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد 2024/2023.

وعاد لاعبو باريس إلى التدريبات الأسبوع الماضي بالتزامن مع انطلاق الفترة التحضيرية للموسم المقبل، إلا أن مبابي لم يعد مع بقية زملائه بعدما حصل على فترة إجازة أطول.

وكشف باريس سان جيرمان عن عودة مبابي للتدريبات صباح اليوم الإثنين، بعدما نشر صور للنجم الفرنسي داخل المركز التدريبي لباريس، عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت تقارير صحفية، أن مبابي سيتقابل برئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في تدريبات الفريق الفرنسي غداً الثلاثاء، لمناقشة مستقبله.

وكانت تقارير صحفية أشارت في الفترة الأخيرة، إلى أن مبابي سيغادر باريس الصيف الجاري، بعدما أعلن عدم تمديد عقده مع البي أس جي إلى ما بعد الموسم المقبل، قبل أن يخيره الخليفي بين التجديد أو الرحيل الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز