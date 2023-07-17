للمرة التاسعة في تاريخه.. منتخب المكسيك بطلاً للكأس الذهبية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح منتخب المكسيك في التتويج ببطولة الكأس الذهبية، بعد فوزه على بنما في اللقاء النهائي، بهدف دون رد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل من المباراة، أحرزه سانتياجو خيمينيز في الدقيقة 88، بعدما حل بديلاً.

وتعتبر بطولة الكأس الذهبية، تجمع بين فرق اتحاد الكونكاكاف، الذي يضم منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي.

ورفع المكسيك عدد ألقابه في الكأس الذهبية إلى 9 ليعزز رقمه القياسي، فيما يأتي ثانياً منتخب أمريكا بـ 7 ألقاب، ثم كندا بلقب واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز