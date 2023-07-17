بشروط برشلونة.. يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على ضم كيسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على ضم الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان برشلونة حدد مبلغ 15 مليون يورو بخلاف الإضافات، نظير الاستغناء عن فرانك كيسي، الذي انضم إلى النادي الكتالوني الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن يوفنتوس تواصل مع برشلونة لبدء التفاوض حول ضم كيسي، بناء على رغبة مدرب اليوفي ماسيميليانو أليغري.

ويهتم إنتر ميلان أيضاً بالحصول على خدمات فرانك كيسي، ولكن يعتبر يوفنتوس الأكثر رغبة في التعاقد مع اللاعب الإيفواري، كما أن برشلونة سيكون أكثر مرونة مع اليوفي، خاصة بعدما ماطل النيراتزوري من قبل مع البرسا في صفقة مارسيلو بروزوفيتش.

وكان فرانك كيسي انضم إلى برشلونة الصيف الماضي قادماً من ميلان، بعقد يمتد حتى 2026، ولعب مع البرسا في الموسم المنقضي، 43 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

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