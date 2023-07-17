نجل زيزو الصغير.. ريال مدريد يجدد عقد ثيو زيدان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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جدد نادي ريال مدريد، عقد الفرنسي الشاب ثيو زيدان نجل أسطورة الميرنغي زين الدين زيدان، لمدة موسم واحد.

ووقع ثيو زيدان البالغ من العمر 21 عامًا، عقداً جديداً مع ريال مدريد ليواصل مشواره مع الميرنغي حتى يونيو 2024.

وبحسب صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، فإن ريال مدريد قرر تجديد عقد نجل زيدان الصغير لاعب خط وسط ريال مدريد "كاستيا"، بعدما كان من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه كما جرت العادة لأبناء زيدان في مدريد، فإن التمديد يكون لمدة عام واحد فقط.

وكان ثيو زيدان انضم إلى أكاديمية شباب ريال مدريد عام 2010 ولعب لفريق تحت 9 سنوات، وكان جزء من الفريق الذي فاز بدوري الشباب عام 2020، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وسبق وصعد ثيو زيدان لتدريبات الفريق الأول لريال مدريد، إلا أنه لم يشارك معه بعد، وكان يعتقد رحيله بنهاية الموسم المنقضي، إلا أن مستواه ارتفع فقرر مسؤولي ريال مدريد بقائه مع الميرنغي، لاسيما أيضاً بعدما فقد فريق الشباب بعض من عناصره مثل سيرجيو أريباس وكارلوس دوتور.

ويلعب إلياس زيدان نجل زيزو الأصغر وشقيق ثيو، مع فريق ريال مدريد تحت 18 عامًا في مركز الدفاع، وسبق وتدرب أيضاً مع الفريق الأول، أما الأخوين الأكبر لثيو رحلا عن ريال مدريد قبل فترة، الأول هو إنزو زيدان لاعب الوسط البالغ 28 عامًا ويلعب حالياً لفريق فوينلابرادا بدوري الدرجة الأولى الإسباني، أما لوكا زيدان الذي يشغل مركز حراسة المرمى والبالغ 25 عامًا يلعب في نادي أس دي لوجرونس أحد أندية دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

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