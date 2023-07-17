مدة العقد والراتب.. تفاصيل عرض النصر لخطف ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية تفاصيل عرض النصر السعودي، للسنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ، نظير ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً للصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات نيكولو شيرا، فإن نادي النصر السعودي عرض على ساديو ماني عقداً لمدة 3 مواسم حتى صيف 2026، مع راتب يقدر بـ 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأكد شيرا أن ساديو ماني أصبح خارج خطط بايرن ميونخ في الموسم الجديد، وهناك إمكانية لرحيله عن الفريق الألماني حالياً، لتحقيق استفادة مالية.

وفي الوقت نفسه، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن ماني يرغب في البقاء مع بايرن ميونخ خلال الموسم المقبل، إلا أن النادي أبلغه بأنه خارج خطط الفريق الألماني.

ويرغب بايرن ميونخ في الحصول على 20 مليون يورو نظير بيع ماني، وهو نفس المبلغ تقريباً الذي دفعه لليفربول الصيف الماضي، نظير شراء الدولي السنغالي.

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