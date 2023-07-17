إنتر ميامي الأمريكي يعلن تعاقده مع بوسكيتس

المصدر: د ب ا

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تعاقد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم مع لاعب خط الوسط سيرخيو بوسكيتس عقب رحيله عن فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن بوسكيتس /35 عاما/، الذي قضى كل مسيرته في الملاعب مع برشلونة، ترك النادي عقب نهاية الموسم المنقضي، وسينضم إلى زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تأكد انتقاله لميامي قبل 24 ساعة.

وذكر ميامي في بيان: "يعلن إنتر ميامي (الأحد) تعاقده مع لاعب خط الوسط الإسباني الأسطوري سيرخيو بوسكيتس بعقد يمتد حتى موسم 2025 من الدوري الأمريكي".

وكان بوسكيتس عضوا في المنتخب الإسباني الذي توج ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا 2012، وخلال 15 موسما لعبهم مع برشلونة خاض 721 مباراة في كل المسابقات، ليصبح ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة.

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