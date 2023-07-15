ميسي "يكسر إشارة حمراء" في ميامي وينجو من حادث مروري!

المصدر: وكالات

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كشف مقطع فيديو عن نجاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، من حادث مروري أمس الجمعة بعد تجاهله الوقوف في الإشارة الضوئية الحمراء.

وظهرت في الفيديو سيارة ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل في فلوريدا أمس الجمعة، وهي تنطلق مباشرة إلى التقاطع.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب حسبما وثقت كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية.

وكان ميسي، أعلن الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.

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