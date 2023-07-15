«يويفا» يغرّم مانشستر يونايتد وبرشلونة

المصدر: (لندن - د ب أ)

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تغريم مانشستر يونايتد وبرشلونة عقب خرقهما قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكرت وكالة «بي. أيه. ميديا» البريطانية أن هيئة الرقابة المالية على الأندية التابعة لـ«يويفا» أنهت تقييم متطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق التي تغطي الأعوام المالية من 2019 وحتى 2022.

وجرى تغريم مانشستر يونايتد 300 ألف يورو بعد الإبلاغ عن عجز طفيف في متطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق، وتم تغريم برشلونة 500 ألف يورو لأنه أبلغ بشكل خطأ، في العام المالي 2022، عن أرباح التخلص من الأصول غير المادية، بخلاف انتقالات اللاعبين التي لا تعد دخلاً ذا صلة وفقاً للقواعد.

وأكد «يويفا» أن باريس سان جيرمان، وميلان، وإنتر ميلان، وموناكو، وروما، وبشكتاش، ومارسيليا أوفت بالأهداف الموضوعة للعام المالي 2022.

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