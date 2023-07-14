غدا.. أنس جابر تلتقي فوندروسوفا في نهائي ويمبلدون

المصدر: وام

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للمرة الثالثة في غضون أقل من 12 شهرا، تخوض لاعبة التنس التونسية أنس جابر التحدي على لقب إحدى البطولات الكبرى وخطوة جديدة نحو كتابة التاريخ؛ حيث تلتقي مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا غدا في المباراة النهائية لبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون).

وتتطلع أنس جابر /28 عاما/ المصنفة السادسة عالميا إلى استغلال الفرصة هذه المرة وتدوين اسمها في السجل الذهبي لبطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى من خلال مباراة الغد، التي تشهد تحديا مهما أيضا لمنافستها التشيكية، حيث تبحث فوندروسوفا عن لقبها الأول في البطولات الكبرى.

وكانت أنس جابر خاضت في العام الماضي نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) لكنها خسرت كلاً منهما لتصبح مباراة الغد هي الفرصة الجديدة أمامها لاعتلاء منصة التتويج بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى، وتصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز.

وفي المقابل، تخوض فوندروسوفا /24 عاما/ المصنفة 42 عالميا مباراة الغد بعد 4 سنوات من خسارتها النهائي الوحيد السابق لها في البطولات الأربع الكبرى، وهو نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) في 2019.

وتسعى كل من اللاعبتين إلى استغلال خبرتها السابقة بهذه المباريات النهائية لتحقيق الفوز في مباراة الغد والتتويج باللقب.

وحجزت أنس جابر مكانها في النهائي بجدارة من خلال الفوز على البيلاروسية آرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالميا في نصف النهائي، كما حققت فوندروسوفا الفوز على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في المباراة الأخرى بنصف النهائي، علما بأن سفيتولينا هي التي أطاحت بالبولندية إيجا شواتيك المصنفة الأولى عالميا من البطولة.

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