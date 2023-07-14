لخرقهما قواعد اللعب المالي النظيف.."يويفا"يفرض غرامات على برشلونة ومان يونايتد

المصدر: وكالات

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غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نادي برشلونة الإسباني 500 ألف يورو، يوم الجمعة، كما سيتعين على مانشستر يونايتد الإنجليزي سداد 300 ألف يورو، في أحدث جولة من المراقبة المالية باستخدام قواعد اللعب المالي النظيف.

عوقب برشلونة لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من "التخلص من أصول غير ملموسة" لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان يويفا.

ولم يحقق مان يونايتد هدفه بشأن إبرام أعمال كروية متوازنة ماليا وتتضمن انتقالات اللاعبين والأجور والضرائب الاجتماعية.

وقضت اللجنة المالية للأندية التابعة ليويفا أن مخالفة مان يونايتد، ومثلها من ناديي أبويل اليوناني وكونياسبور التركي، هي "عجز بسيط في الموازنة". وغرم الناديان الآخران أيضا 100 ألف يورو لكل منهما.

كانت مجموعة من الأندية، ومنها إيه سي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان وباريس سان جيرمان الفرنسي، التي غرمها يويفا في سبتمبر الماضي أيضا، أوفت بأهداف مالية أكثر صعوبة فرضت عليها الموسم الماضي. وستخضع للمراقبة لعام آخر.

غرم أيضا نادي إسطنبول باشاك شهير التركي 400 ألف يورو لعدم الوفاء بأهدافه.

وفشل ناديان آخران في تحقيق التوازن المالي، وهما رويال انتويرب البلجيكي وطرابزونسبور التركي. ويتعين عليهما سداد 300 ألف يورو الآن بغرامات شرطية تصل إلى 1.7 مليون يورو إن تجاهلا الأهداف الإضافية.

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