حرب باردة.. الاحتياجات الاقتصادية تدفع توتنهام لاستغلال برشلونة

المصدر: البيان

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فتح الإعلام الكتالوني النيران على نادي توتنهام الإنجليزي، بعد العرض الذي تقدم به الأخير للتعاقد مع كليمونت لينغليت صخرة دفاع برشلونة.

وكان لينغليت قضى موسم 2023/2022 معارًا إلى توتنهام، وقدّم عروضاً مقنعة، ويجد برشلونة نفسه مضطراً إلى تخفيض إجمالي الرواتب في الفريق للتماهي مع لوائح اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة الدوري الإسباني، حتى يُسمح له بعقد الصفقات الجديدة.

ويمثّل راتب لينغليت السنوي حملاً ثقيلاً على كاهل برشلونة، إذ يتقاضى صاحب القميص رقم 5 قرابة 20 مليون يورو، وطالب برشلونة بـ 15 مليون يورو للتنازل عن اللاعب لتوتنهام، إلا أن النادي الإنجليزي لم يقبل بدفع أكثر من 5 ملايين يورو فقط، وفقاً لموقع "barcauniversal".

وعلل توتنهام عرضه الهزيل مادياً بتكفله على الجانب الآخر بأعباء الراتب الضخم للينغليت، وأثار العرض حفيظة الإعلام الكتالوني، لا سيما موقع "fcbarcelonanoticias"، الذي وضع عنوانًا لتقريره: "توتنهام المبذر يريد خداع برشلونة في المفاوضات على لينغليت".

واتهم الموقع، إدارة توتنهام بمحاولة التلاعب بالاحتياجات الاقتصادية لبرشلونة، في إشارةٍ إلى حاجة النادي الماسة لتخفيض سقف الرواتب، ولفت الموقع على الجانب الآخر إلى القوة الشرائية الواضحة لتوتنهام، في تلميحٍ إلى قدرته على إنفاق أكثر من 5 ملايين يورو على النجم الفرنسي.

وأشار الموقع، إلى أن توتنهام أنفق 136 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، متخطيا أنديةً مثل ريال مدريد، أما صحيفة "سبورت" الكتالونية، اكتفت بوصف المفاوضات الحالية بين برشلونة وتوتنهام بالحرب الباردة، وأصرت على اعتبار عرض النادي الإنجليزي من أجل كليمونت لينغليت مبلغاً رمزياً.

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