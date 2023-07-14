بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق شفهي لضم كايل ووكر حتى 2025

المصدر: وكالات

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق شفهي لضم كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي الإنجلزي.

وذكرت شبكة "سكاي" اليوم الجمعة أن ووكر سيوقع على عقد يمتد حتى عام 2025 مع وجود بند يتيح التمديد لمدة عام إضافي.

ولم يؤكد أي من الطرفين الاتفاق حتى الآن، وينتظر بايرن ردا إيجابيا من اللاعب لبدء المفاوضات مع مانشستر سيتي.

ويلعب ووكر مع مانشستر سيتي منذ عام 2017 بعقد يمتد حتى 2024.

ووفقا لشبكة "سكاي"، يدور النقاش بشأن قيمة الصفقة التي تبلغ تقريبا 15 مليون يورو (83ر16 مليون دولار).

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