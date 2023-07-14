"يتسوق في سوبر ماركت!"..ميسي شخص آخر في ميامي الأمريكية (صورة)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صور لم يعتدها عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، أظهرته "كإنسان طبيعي"، ربما للمرة الأولى في مسيرته.

وانتشرت صور لليونيل ميسي، وهو يتسوق داخل محل أغذية شهير في مدينة ميامي، بعربة تملؤها البضائع، بينما لم يلتفت له الزبائن في المتجر، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

ولم يعتد ميسي على "التبضع" براحة عندما كان في مدينة برشلونة أو حتى باريس، مما دفع المتابعين للاستغراب من قدرة النجم الأرجنتيني على ممارسة "حياة طبيعية" في ميامي.

ووفقا لمصادر، فإن ميسي كان يتسوق من متجر "بوبليكس"، وهو أكبر سلسلة "سوبرماركت" في ولاية فلوريدا الأمركية.

وظهر ميسي بزي "صيفي" في السوبرماركت، بينما كان متبضعون آخرون في المحل.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: "هل كان ميسي يستطيع التبضع للمواد الغذائية بهذه الطريقة في أي مكان آخر؟".

وكان ميسي قد انتقل رسميا إلى صفوف نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي للمحترفين، الشهر الماضي، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي.

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