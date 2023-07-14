أولى طلبات أنشيلوتي من البرازيل تسبب مأزقاً للسامبا

المصدر: البيان

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عارض كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني، رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في توليه مهمة تدريب السامبا قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان أنشيلوتي توصل إلى اتفاقٍ مع الاتحاد البرازيلي على تدريب السامبا، بعد اختتامه المشوار مع ريال مدريد، حيث أدلى إديلاردو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بتصريحاتٍ مؤخراً أعلن خلالها قيادة الإيطالي المخضرم للسامبا في كوبا أمريكا 2024.

وبالنظر إلى تاريخ انطلاق بطولة كوبا أمريكا المحدد 20 يونيو 2024، أصبح هناك خلافاً بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، حيث يرفض كارلو رفضاً قاطعاً الترجّل عن مهمته مع ريال مدريد قبل انتهاء عقده بشكلٍ رسميٍ 30 يونيو 2024.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قام أنشيلوتي بالحديث مع إديلاردو رودريغيز هاتفياً، مشدداً على أنه يمنح الأولوية لعقده مع ريال مدريد، وهو ما وضع الاتحاد البرزايلي في مأزق.

وعادت الصحيفة ولفتت إلى أن المحادثات الأخيرة انتهت بمنح أنشيلوتي الضمانات بأن الاتحاد البرازيلي سينتظره حتى 30 يونيو 2024.

ولم يتضح بعد فيما إذا كان فرناندو دينيز المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، سيتولى تدريب السامبا خلال فترة الإعداد لكوبا أمريكا من عدمه، بالإضافة إلى الأيام العشر الأولى من البطولة على أقل تقدير.

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