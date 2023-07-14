مطالباً أرسنال بالابتعاد عن الصفقة.. نجم اسكتلندا السابق: مبابي مفصل لريال مدريد

المصدر: البيان

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يرى آلان هاتون المدافع المعتزل، أن نادي أرسنال الإنجليزي يجب ألا يدخل السباق على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتصارع كبار القارة الأوروبية على توقيع مبابي، الذي أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان فور انتهاء الموسم المقبل 2024/2023.

ويمتلك هاتون خبرةً واسعةً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الذي مثّل توتنهام وأستون فيلا قبل اعتزاله في 2020، كما شارك الأسكتلندي في 50 مباراةً دوليةً بشعار منتخب بلاده على مدار 9 سنوات دون أن يتسنى له تسجيل أي أهداف.

وصرّح هاتون لموقع "Football Insider": "مبابي مفصلٌ لفريقٍ مثل ريال مدريد الإسباني، أنا أؤمن بأنه لو كان سيرحل عن باريس سان جيرمان قط، فإنه سينتهي به المطاف في ريال مدريد".

وشدد ابن الـ 38 عاماً: "إنه ليس قدحاً في أرسنال على الإطلاق، ولكنني أستطيع الجزم بنسبة 100%، وإنه أمرٌ متعارفٌ عليه بأن ريال مدريد هو النادي الذي يريده مبابي".

وواصل: "ذلك ليس مؤشرٌ سلبيٌ لأرسنال، مبابي لا زال في عمر الـ 24، وإذا كان ثمة لاعب تستطيع تخيله بقميص ريال مدريد، فإنه هو".

واختتم هاتون تصريحاته بدبلوماسيةٍ، قائلاً: "لننتظر ونرى، ولكنني لا أتخيل أن تكون وجهته أرسنال".

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