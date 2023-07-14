مناسب لأندية الدوري السعودي.. بايرن ميونخ يحدد سعر ساديو ماني

المصدر: دبي - سارة غبدالباقي

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حدد نادي بايرن ميونخ سعر بيع لاعبه السنغالي ساديو ماني، تمهيداً لرحيله عن البافاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن بايرن ميونخ حدد 20 مليون يورو نظير بيع ماني خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لاسيما أن البافاري يسعى للتخلص من ماني بعدما فشل الأخير في إثبات قدراته خلال الموسم الأول مع الفريق الألماني.

وتلقى ماني عروضاً خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من نادي النصر السعودي، وبالنسبة للسعر المعروض من بايرن ميونخ، سيكون في إمكان النادي الملقب بـ "العالمي" استقطابه لمزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 20 مليون يورو لناديه السابق ليفربول، وخاض ماني خلال الموسم المنقضي مع بايرن ميونخ 38 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفاً، وصنع 6 أهداف.

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