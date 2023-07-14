حمى «ميسيمانيا» تجتاح أمريكا

المصدر: (ميامي - أ ف ب)

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بدأت حمى ميسي تغزو الملاعب الأمريكية مع اقتراب ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي يوم 21 الجاري في «كأس الدوريين»،والتي ينظمها الدوريان الأمريكي والمكسيكي، وارتفع سعر أرخص تذكرة لمشاهدة ميسي في ظهوره المحتمل لأول مرة، ضد كروس اسول المكسيكي من 29 دولاراً إلى 329 دولاراً على منصة المبيعات عبر الإنترنت أي بزيادة تفوق 1000 %، في ظاهرة أطلق البعض عليها «ميسيمانيا» .

وتسعى جماهير إنتر ميامي للحصول على تذاكر مباريات الموسم المقبل بأي ثمن كما أن أنصار فرق أخرى تسعى لمشاهدة ميسي في المستطيل الأخضر ما دفعها للبحث عن تذاكر مبارياته.

وفي حي وينوود الفني في ميامي، يقوم فنان أرجنتيني برسم صورة ضخمة لميسي على واجهة أحد المباني الكبيرة،فيما وضح «الهوس» بصور ميسي في جميع المتاجر حيث توجد صور «البرغوث» على القمصان والجدران، في كل مكان، لدرجة أنك تشعر أنك في بوينس آيرس أو روزاريو (مسقط رأس ميسي).

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