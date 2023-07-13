يوفنتوس يبدأ اجراءات الانسحاب من دوري السوبر الأوروبية

المصدر: وكالات

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قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إنه بدأ إجراءات الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبية.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت ان نادي يوفنتوس الإيطالي أبلغ إدارة ناديي ريال مدريد وبرشلونة انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي بعد رحيل إدارة انييلي الرئيس التنفيذي السابق لليوفي على خلفية المخالفات المالية التي تسببت في خصم العديد من النقاط أبعدت الفريق على أثره من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والاكتفاء بدوري المؤتمر.

وفقا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية فإن قرار إدارة يوفنتوس في إطار مساعيها الجادة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدما تدهورت بسبب إصرار رانييلي على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

ويتولى إدارة نادي يوفنتوس جون إلكان ابن عم الرئيس التنفيذي السابق انييلي ويأمل في استعادة تواجد اليوفي في دوري أبطال أوروبا والبطولات الكبرى الأخرى التي ينظمها يويفا.

من بين الأندية الـ 12 التي وقعت في الأصل على الخطة، بقي ثلاثة فقط وإذا تم تأكيد التقارير، فإن هذا الرقم ينخفض ​​الآن إلى اثنين.

ويكرر هذا القرار محاولة يوفنتوس قطع العلاقات مع حقبة أنييلي، مثل قبول ركلة جزاء من 10 نقاط في الدوري الإيطالي وإبرام صفقة بشأن ما يسمى بمناورات الراتب.

واحتل فريق يوفنتوس المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، حصدها من الفوز في 22 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 مباريات وسجل 56 هدفاً وتلقي 33.

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