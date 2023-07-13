ميلان يتعاقد مع كريستيان بوليسيك حتى 2027

المصدر: وكالات

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التحق الجناح المنتخب الأميركي لكرة القدم كريستيان بوليسيك بميلان الايطالي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وفق ما أعلن الناديان الخميس.

وجاء في بيان للنادي اللومباردي أن ابن الـ24 عامًا وقّع على عقد "حتى 30 يونيو 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي".

وفي حين لم يذكر الناديان قيمة الصفقة، أشارت تقارير إعلامية الى انها بلغت قرابة 22 مليون يورو.

ويغادر بوليسيك لندن بعد أربعة مواسم أمضاها في ستامفورد بريدج حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 2021.

خاض 145 مباراة مع تشيلسي سجل خلالها 26 هدفًا.

وبدأ بوليسيك مسيرته اليافعة في عدة فرق أميركية قبل أن يصل الى أوروبا من بوابة بوروسيا دورتموند الالماني عام 2015 الذي خاض معه أول مباراة احترافية مطلع 2016.

وأمضى ثلاثة مواسم ونصف مع دورتموند وخاض معه 127 مباراة مسجلا 19 هدفًا وتوج معه بكأس ألمانيا 2017.

دوليًا، خاض 60 مباراة مع المنتخب الاميركي محرزًا 25 هدفًا وحقق معه لقب دوري أمم الكونكاكاف عامي 2020 و2023.

شارك في مونديال قطر 2022 حيث خرجت بلاده من الدور ثمن النهائي ضد هولندا (1-3).

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