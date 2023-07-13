تعرف على نتيجة قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026

المصدر: وكالات

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أسفرت مراسم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي جرت اليوم في دولة كوت ديفوار بحضور مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن المجموعات التالية:

المجموعة الاولى: مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال وجمهورية الكونغو الديموقراطية وموريتانيا وتوغو والسودان وجنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا وجنوب إفريقيا وبنين وزمبابوي ورواندا وليسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون والرأس الأخضر وأنغولا وليبيا وإسواتيني وموريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا

المجموعة السادسة: ساحل العاج والغابون وكينيا وغامبيا وبوروندي وسيشل

المجموعة السابعة: الجزائر وغينيا وأوغندا وموزامبيق وبوتسوانا والصومال

المجموعة الثامنة: تونس وغينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي وبرينسيبي

المجموعة التاسعة: مالي وغانا ومدغشقر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وتشاد

يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما تلعب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسع ملحقًا قاريًا من أجل بطاقة المنافسة مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويقام المونديال المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروجواي، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي.

وتمتلك أفريقيا 9 مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وكانت القارة الأفريقية تمتلك في البداية مقعدا وحيدا في كأس العالم، حيث كان المنتخب المصري أول ممثليها في نسخة عام 1934 بإيطاليا، قبل أن تمثلها منتخبات المغرب وزائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) وتونس في النسخ من 1970 حتى 1978 على الترتيب.

ثم ازداد العدد إلى منتخبين في نسخ 1982 و1986 و1990، ثم 3 منتخبات في نسخة 1994، و5 منتخبات بدءا من مونديال 1998 في فرنسا حتى النسخة الأخيرة بالدوحة، باستثناء مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، الذي شهد مشاركة 6 منتخبات أفريقية، بسبب إقامة البطولة في القارة السمراء آنذاك.

وتجرى التصفيات الأفريقية للمونديال المقبل بمشاركة الدول الـ54 الأعضاء في كاف، حيث تم توزيع تلك المنتخبات على 9 مجموعات، بواقع 6 في كل مجموعة.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتم تقسيم المنتخبات الـ54 المشاركة في التصفيات، والتي سيكون من بينها 10 منتخبات عربية، إلى 6 مستويات، بناء على التصنيف أو الترتيب العالمي الأخير للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، حيث تضم كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الستة.

ووفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي صدر عن فيفا، يضم المستوى الأول منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار.

بينما تواجد في المستوى الثاني منتخبات بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) والكونغو الديمقراطية وغينيا وزامبيا والجابون وغينيا الاستوائية.

ويشمل المستوى الثالث منتخبات أوغندا وبنين وموريتانيا وكينيا والكونغو برازافيل ومدغشقر وغينيا بيساو وناميبيا وأنجولا، في حين يضم المستوى الرابع منتخبات موزمبيق وجامبيا وسيراليون وتوجو وتنزانيا وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى ومالاوي وليبيا.

ويضم المستوى الخامس منتخبات النيجر وجزر القمر والسودان ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإيسواتيني وبوتسوانا وليبيريا، بينما توجد في المستوى السادس (الأخير) منتخبات ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وتشاد وساوتومي وبرنسيب وجيبوتي وسيشيل وإريتريا والصومال.

وكشف الاتحاد الأفريقي مواعيد جولات دور المجموعات، ولقاءات ملحق منتخبات كاف، وكذلك مباراة الملحق العالمي، حيث ستكون على النحو التالي:

الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 3 إلى 11 يونيو 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر 2025.

مباراة ملحق فيفا في مارس 2026.

يذكر أن منتخبات المغرب وتونس والسنغال والكاميرون وغانا، مثلت الكرة الأفريقية في مونديال 2022 بقطر، الذي شهد مشاركة تاريخية للمنتخب المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي وأفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في تاريخ كأس العالم.

وتصدر منتخب أسود الأطلس مجموعته في الدور الأول لمونديال قطر، التي ضمت بجواره بلجيكا وكرواتيا وكندا، قبل أن يجتاز إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16 عقب التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتغلب منتخب المغرب 1 / صفر على البرتغال في دور الثمانية، قبل أن يخسر صفر / 2 أمام فرنسا بالمربع الذهبي، ويحصل على المركز الرابع بخسارته 1 / 2 أمام نظيره الكرواتي في النهائي الصغير.

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