سيبايوس يغيب عن ريال مدريد في انطلاقة الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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يتوقع أن يغيب لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس عن بداية الموسم بعد أن أكد ناديه تعرضه لإصابة في أوتار الركبة الخميس.

سيغيب اللاعب الإسباني البالغ من العمر 26 عامًا عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع حسب تقارير وسائل الإعلام الإسبانية، ما سيمنعه من المشاركة في جولة لوس بلانكوس التحضيرية قبل الموسم، فضلا عن ارجحية غيابه عن اول مرحلتين من الدوري الإسباني.

جدد سيبايوس عقده مع ريال مدريد حتى عام 2027 هذا الصيف لكنه يواجه معركة صعبة لإثبات نفسه كلاعب أساسي، حيث مدّد ايضًا لاعبا الوسط المخضرمان الكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس عقديهما أيضًا.

وأنفق الفريق الملكي أكثر من 100 مليون يورو (112 مليون دولار) من اجل ضمّ الدولي الإنجليزي جود بلينغهام، في حين أن الاوروغوياني فيدي فالفيردي والفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا يبقون من الخيارات المتاحة الاخرى في خط وسط للمدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي.

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