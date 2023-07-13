ليفربول يستقر على خليفة فان دايك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يركز يورغن كلوب مدرب ليفربول، على ترميم خط الدفاع في الموسم المقبل، وبدأ الألماني المخضرم التفكير في خليفة قائد قلب الدفاع، فيرجيل فان دايك الذي بلغ عامه الـ 32.

ويستهدف نادي ليفربول التعاقد مع الإنجليزي الشاب ليفي كولويل مدافع تشيلسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع " anfieldwatch" المتخصص في أخبار ليفربول، فإن الريدز فتح خط مفاوضات مع وكلاء ليفي كولويل وتشيلسي للحصول على توقيع المدافع الشاب، الذي لعب الموسم الماضي معاراً إلى برايتون وقدم أداء مميزاً، ساهم في ارتفاع قيمته التسويقية من 16 مليون يورو إلى 30 مليون يورو.

وأشار الموقع الإنجليزي، إلى أن كلوب يرى أن ليفي كولويل صاحب الـ 20 عامًا، هو المدافع الأنسب لخلافة فان دايك في خط الدفاع، كونه يتميز بالسرعة والذكاء من الناحية التكتيكية، ولديه سمات رائعة في التغطية الدفاعية.

ويتبقى في عقد ليفي كولويل مع تشيلسي عامين، حيث ينتهي تعاقده مع البلوز يونيو 2025.

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