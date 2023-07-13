بايرن متمسك بضم كين ولو «بعد حين»

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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ذكر تقرير إخباري أمس أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم متمسك بالتأكيد بضم هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، ومستعد للانتظار حتى العام المقبل في حال عدم تمكنه من ضم مهاجم توتنهام هذا الصيف.

وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية في عددها الصادر أمس أن هاري كين أشار أيضاً إلى أنه مستعد للانتظار 12 شهراً كي ينضم إلى بايرن ميونيخ المتوج بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي، حيث يمكن للاعب حينذاك الانضمام لبايرن في صفقة انتقال حر.

وتردد أن هاري كين وبايرن ميونيخ توصلا إلى اتفاق لكن بايرن عرض 70 مليون يورو (77 مليون دولار) في البداية ثم تقدم بعرض ثانٍ قيمته 80 مليون يورو، لكن أياً من العرضين لم يلق قبولاً من دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام، وتردد أنه يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن اللاعب.

وتشير تقارير أيضاً إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم أيضاً باللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، والذي ينتهي عقده مع توتنهام في 2024.

وذكرت صحيفة «شبورت بيلد» أن بايرن ميونيخ يوجه أنظاره نحو عناصر بديلة في حال لم ينجح في ضم هاري كين هذا الصيف.

وأشارت إلى أن الحلول البديلة تتضمن التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد إعارة لمدة عام واحد، أو دوشان فلاهوفيتش من يوفنتوس الإيطالي. ويسعى بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بمهاجم بارز لسد الفجوة التي خلفها رحيل ليفاندوفسكي.

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