رسمياً..إنتر ميلان يعلن رحيل الحارس سمير هاندانوفيتش

المصدر: وكالات

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قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن حارسه السلوفيني سمير هاندانوفيتش غادر الفريق بعد 11 موسما.

وأصبح هاندانوفيتش، الذي بات قائدا للفريق في 2019، لاعبا حرا بعد انتهاء عقده بنهاية يونيو الماضي.

وقال إنتر في بيان "نقطة مرجعية وقائد في غرفة الملابس وقائد شجاع. قدم سمير هاندانوفيتش كل هذه الأشياء خلال 11 موسما دافع فيها عن مرمى إنتر".

وشارك هاندانوفيتش، الذي عانى من إصابة عضلية في يناير الماضي، أساسيا في 14 مباراة مع الفريق بالدوري الإيطالي الموسم الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة في دوري أبطال أوروبا حيث فضل المدرب سيموني إنزاجي الدفع بالحارس الأساسي أندريه أونانا.

وانضم هاندانوفيتش (38 عاما) إلى إنتر في يوليو 2012 وساعد الفريق في الفوز بلقب الدوري موسم 2020-2021 بالإضافة للقبين لكأس إيطاليا ومثلهما لكأس السوبر المحلية.

وأثناء قيادته للفريق بلغ إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 ونهائي الدوري الأوروبي 2019-2020.

وخاض هاندانوفيتش أكثر من 80 مباراة دولية مع سلوفينيا بين عامي 2004 و2015 وفاز بجائزة لاعب العام في بلاده ثلاث مرات. ويحمل أيضا الرقم القياسي في عدد مرات التصدي لركلات الجزاء في الدوري الإيطالي بواقع 32 ركلة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه بعد رحيل هاندانوفيتش وشائعات اقتراب أونانا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي فإن إنتر يرغب في التعاقد مع الحارس الأوكراني أناتولي تروبين من شاختار دونيتسك.

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