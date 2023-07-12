أنشيلوتي متهم بالتهرب الضريبي

المصدر: وكالات

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سيخضع المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي الى المحاكمة بتهمة الاحتيال الضريبي بسبب تهرّبه من إعلان أرباح حقوق الصور في عام 2014 لمكتب الضرائب الإسباني.

وقالت قاضية إسبانية إن أنشيلوتي "اعترف" بالأفعال التي حرمت خزانة البلاد من 386361 يورو (428 ألف دولار)، في وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقالت القاضية في النتائج التي توصلت إليها "من الواضح أن هناك مؤشرات كافية لاعتبار الأفعال قيد التحقيق يمكن أن تشكل جريمة مزعومة ضد الخزانة العامة".

وأعلن أنشيلوتي عن أرباحه كمدرب لريال مدريد في السنة الضريبية 2014، دون ان يكشف عن أرباحه العائدة من حقوق صورته أو أي دخل آخر ذي صلة، وفقًا لاتهامات مكتب الضرائب الإسباني.

ورفض مسؤول المحكمة شكوى مماثلة حول الإقرار الضريبي لأنشيلوتي من عام 2015، والذي قدمه أثناء إقامته في المملكة المتحدة.

تولى المدرب الإيطالي البالغ من العمر 64 عامًا تدريب ريال مدريد في 2013، قبل أن يغادر في مايو 2015 للإشراف على بايرن ميونيخ الالماني في العام التالي.

أشرف أنشيلوتي في وقت لاحق على نابولي الايطالي وإيفرتون الإنجليزي قبل العودة إلى ريال مدريد في عام 2021، حيث يتبقى عام واحد على عقده.

وقال الاتحاد البرازيلي في وقت سابق في تموز/يوليو الحالي إن المدرب المخضرم وافق على تدريب المنتخب الوطني اعتبارًا من يونيو 2024.

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