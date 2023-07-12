أستون فيلا يتعاقد مع المدافع الإسباني توريس من فياريال

المصدر: وكالات

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أعلن نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدافع الدولي الإسباني باو توريس من فياريال دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن توريس لديه شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 70 مليون يورو (77.64 مليون دولار) لكن مع تبقي عام واحد على نهاية عقده مع فياريال وافق النادي الإنجليزي على دفع نحو 31.5 مليون جنيه إسترليني (40.88 مليون دولار).

وقال فيلا في بيان "المدافع البالغ من العمر 26 عاما والذي خاض 23 مباراة مع منتخب بلاده وصل إلى فيلا مقابل صفقة لم يكشف عنها. توريس المولود في فياريال نشأ في صفوف الفريق الواقع في مسقط رأسه وأصبح لاعبا مهما في تشكيلة الفريق المنافس في الدوري الإسباني".

وفاز توريس بالدوري الأوروبي مع فياريال تحت قيادة مدرب فيلا الحالي أوناي إيمري عندما تغلب على مانشستر يونايتد في نهائي 2021.

وانضم إلى يوري تيليمانس ضمن صفقات فيلا الجديدة خلال فترة الانتقالات الحالية بعد قدوم لاعب الوسط البلحيكي من ليستر سيتي حيث أضافوا الخبرة للفريق قبل مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي.

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